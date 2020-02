ASSE : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse avant le derby à Lyon dimanche

Dimanche (21h) se disputera le 120e derby de l'histoire entre l'Olympique Lyonnais (7e) et l'AS Saint-Etienne (15e) au Groupama Stadium de Lyon. L'entraîneur des Verts Claude Puel et son milieu de terrain Yohan Cabaye évoquent ce gros rendez-vous.

Les Verts ont connu meilleur contexte pour aborder un derby sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Avec un petit succès sur les dix dernières rencontres de Ligue 1, les hommes de Claude Puel sont doublement attendus. Une dynamique négative qui ne perturbera pourtant pas l'ASSE selon son entraîneur : "On est conscient de la situation mais là c'est un match particulier. On oublie un petit peu où en est... C'est un rendez-vous."

Yohan Cabaye lui, sait quels ingrédients les Verts devront mettre pour espérer un résultat positif : "Ce match se joue souvent sur des détails. Il va falloir jouer avec notre tête, notre cœur et beaucoup de détermination."

Heureusement les Verts ne sont pas vingtièmes comme à l'aller mais la situation sportive dans le Forez ne s'est pas forcément arrangée. Dimanche, l'ASSE sera en plus privée de Romain Hamouma, Arnaud Nordin et Wahbi Khazri, insuffisamment remis de blessure et de Mahdi Camara, suspendu.

Ruffier ne sera pas du voyage

Stéphane Ruffier lui aussi ne sera pas du voyage en terres lyonnaises. Au cœur d'une polémique depuis la semaine dernière, le gardien de but ne reviendra pas dans la cage forézienne pour ce 120e derby et laissera sa place à Jessy Moulin, déjà titulaire à l'aller. Une information confirmée par Claude Puel : "Pour ce match, les conditions ne sont pas requises pour un retour de Stéphane Ruffier dans le groupe. Le reste, c'est de la cuisine interne."

Pas de psychose autour du coronavirus

Particularité de cet OL-ASSE, il se disputera dans un contexte marqué par l'épidémie de coronavirus. Deux jours après la venue de la Juventus Turin au Groupama Stadium, Claude Puel refuse de s'inquiéter : "Je fais confiance aux autorités. On se pliera aux décisions qui seront prises ultérieurement. Si on doit en arriver à fermer les stades pour la sécurité de chacun, il faudra s’y appliquer sans état d’âme."D'ici-là, les Verts ont un derby à jouer.

OL / ASSE, dimanche 21h, et dès 20h30 en intégralité sur France Bleu.