ASSE : ce qu'il faut savoir sur les 25 ans des Green Angels dimanche soir

Ce sera l'un des événements de la soirée de dimanche dans le Chaudron, en plus de la réception du PSG, en plus du probable dernier match à domicile de Christophe Galtier : les 25 ans des Green Angels à Geoffroy Guichard. Entretien avec Mathieu, le porte-parole du groupe ultra.

Le moment est parfait pour fêter cet anniversaire : dernier match de la saison à domicile et c'est le PSG !

On aurait aimé le fêter en février malheureusement les programmations télé ne nous ont pas permis de le faire. Les préparations des animations nous demandent beaucoup de travail. Le dimanche matin sera très chargé. Les matches en soirée sont généralement un peu plus festifs. L'affiche s'y prête mieux, on va avoir une tribune pleine et c'est quand même appréciable.

Qu'est-ce qu'on peut attendre en terme d'animations ?

Le secret va résister jusqu'au bout mais on va essayer de surprendre, de réaliser du joli graphique visuel. On donne rendez-vous à tout le monde dimanche pour fêter dignement cet anniversaire

Il y a des conseils à donner aux supporters de la Tribune Jean Snella ?

On donne rendez-vous aux gens dès 19h. L'anniversaire commencera assez rapidement, on a pas mal d'animations de prévues. Pour les personnes il n'y a rien de particulier à emmener. Il faut juste être bien attentifs aux consignes données à la sono. Le travail qu'on a réalisé ça fait de nombreux mois qu'on est dessus. C'est un gros investissement sur le plan humain et financier. On a besoin de tout le monde pour que ce soit bien réalisé. La moindre personne qui ne joue pas le jeu, ça peut foutre tout le travail en l'air. On compte sur la participation de tout le monde, la bonne humeur et la bonne volonté de chacun pour partager une soirée inoubliable ensemble.

Vous êtes un groupe auto-dissous mais vous avez les moyens d’œuvre en tribune. Cet anniversaire il a pu se préparer de manière cohérente avec le club ?

Le club est à notre écoute, il est réceptif quand on demande des rendez-vous. Bien sûr on n'est pas d'accord sur tout et on discute de manière intelligente. Le club a fait en sorte qu'on puisse réaliser de la meilleure des façons notre anniversaire.

Ce moment de fête c'est aussi l'occasion de passer à autre chose après le huis-clos cassé face à Rennes, le boycott du match contre Bordeaux ?

Les deux derniers matches ont été particuliers d'autant plus que la contestation ne concernait pas l'ASSE. Même si on n'est pas tous satisfaits de ce qui se passe sur le terrain depuis le début de saison il y a des choses positives. On a quand même fait un 16e de finale de Coupe d'Europe, on va finir dans les 10 premiers du championnat. La contestation visait la Ligue. On regrette qu'il n'y ait aucun dialogue, que le seul qui existe soit répressif. On a le même problème avec les PRéfectures qui interdisent les déplacement qui nous pénalisent au quotidien. Là, pendant une soirée, on va profiter pleinement de ce match, faire la fête, se retrouver autour de la passion des Verts qui nous amène tous au stade chaque weekend. On va mettre de côté ce climat que les autorités et les instances du football rendent tendu par manque de dialogue et de reconnaissance envers les supporters qui font partie intégrante du football. Sans supporters, avec des stades vides, avec des ambiances comme contre Bordeaux, je ne suis pas sûr qu'il y aurait 20 000 spectateurs de moyenne dans les stades sur toute une saison.