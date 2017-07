ASSE : ces joueurs sur lesquels Garcia ne s'appuiera pas cette saison

Le stage au Chambon-sur-Lignon doit permettre au groupe d'Oscar Garcia de muscler la préparation avant la reprise du championnat. Il permet également de connaître les noms de ceux qui, restés à la maison, n'entreront pas dans les plans de l'entraîneur catalan. Parmi eux, Roux, Maupay et Polomat.

Depuis dimanche, les Verts sont en stage au Chambon-sur-Lignon. Dans la préparation de la saison, c'est une étape capitale, une semaine d'entraînement qui permet de faire passer un cap physique et de souder le groupe dans la durée. Le nouvel entraîneur de l'ASSE, Oscar Garcia, avait annoncé dès son arrivée son désir de travailler avec un groupe resserré. Il a laissé des éléments de son effectif à la maison pour partir au Chambon-sur-Lignon avec 24 joueurs. Il est donc difficile d'imaginer ces joueurs ailleurs que dans un "loft", en instance de départ.

Roux et Maupay écartés

Le plus emblématique de ces joueurs "lofteurs" est Nolan Roux. L'attaquant, déjà écarté en fin de saison par Christophe Galtier n'est pas en stage avec le groupe d'Oscar Garcia qui ne compte manifestement pas plus sur lui que son prédécesseur. Après lui avoir donné du temps de jeu face à Nyon, il ne l'a pas aligné face à l'AC Ajaccio. Avec le recrutement de Loïs Diony et l'annonce de l'arrivée prochaine quatre ou cinq recrues par Oscar Garcia, le départ de Nolan Roux semble inévitable.

Les supporters qui assisteront aux entrainements des Verts au Chambon-sur-Lignon ne verront pas non plus Jérémy Clément. Déjà invité à trouver un club l'an dernier à la même période, le milieu de terrain a entamé le mois dernier des discussions avec le Sco d'Angers. L'attaquant Neal Maupay ne semble pas intéresser Oscar Garcia qui ne l'a pas emmené non plus au Chambon-sur-Lignon. Là aussi, le "loft" doit lui servir à trouver une porte de sortie car avec Béric, Hamouma repositionné dans l'axe et Loïs Diony, la route semble barrée.

Fait aussi partie de cette liste l'arrière gauche Pierre-Yves Polomat. Formé à l'ASSE, il n'a jamais réussi à s'imposer sous l'ère Galtier et Oscar Garcia n'a pas l'air très emballé non plus. Jorginho, l'ailier portugais arrivé cet hiver, ne participe pas non plus au stage le plus important de la saison.