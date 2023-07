ASSE - G.Charbonnier : "achever mon aventure stéphanoise avec une belle histoire à la clé !"

En seulement sept matchs, il avait participé à la transformation d'une ASSE jusqu'ici moribonde, bonne dernière de Ligue 2. Sept matchs, trois buts et cette blessure lors de la 23e journée, face à Dijon. Rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Saison terminée. Près de six mois se sont écoulés, le maintien validé, une prolongation de contrat signé et voila Gaëtan Charbonnier tout près de retrouver les terrains. A 34 ans, le buteur n'a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens, mais il compte bien tout mettre en place pour aider les Verts à atteindre leur objectif : la remontée en Ligue 1.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Plus de cinq mois après votre blessure, vous voici pleinement de retour dans l'effectif de l'ASSE. Comment vous sentez-vous, à quelques jours de la reprise du championnat ?

Gaëtan Charbonnier : Je me sens de mieux en mieux. Nous verrons en fonction du mois d'août. Pour le moment, l'idée est que je puisse être utilisé si besoin sur des fins de match, en augmentant mon temps de jeu au fur et à mesure, et selon bien sûr les choix du coach. Forcément, il y a des points sur lesquels je dois encore travailler. Cela fait plus de cinq mois que je suis entre guillemets à l'arrêt, même si je ne vois pas vraiment les choses comme cela. J'ai bien travaillé pendant ma rééducation, mais il me faut reprendre le rythme des entrainements ainsi que celui des matchs. Il va me falloir encore un peu de temps, mais d'une certaine manière, je pense que je peux tout de même aider l'équipe.

Quelles sont justement vos sensations au niveau de votre genou droit ? Ressentez-vous encore des douleurs, une gêne ?

Je ne ressens pas de douleurs, mais cinq mois après, je ressens encore quelques petites gênes, ce qui est normal, ce n'est rien de méchant. Le renfort qui solidifie le croisé est encore un peu serré, il faut que cela se détende au fur et à mesure. Le processus était le même avec mon genou gauche (rupture du ligament croisé en 2017 avec le Stade de Reims, ndlr), je n'ai donc aucune inquiétude à ce niveau-là. On va dire que j'y me connais !

Lors de ces cinq mois, avez-vous eu des moments de doute concernant votre retour à la compétition ? Au contraire, étiez-vous convaincu de pouvoir revenir ?

Au moment de ma blessure, les sensations étaient complètement différentes par rapport à mon premier croisé. En allant passer l'IRM, j'avais bon espoir d'y échapper. Lorsque le couperet est tombé, les 15-20 premières minutes ont été compliquées. Il a fallu reprendre le dessus et positiver. Dans la vie, il y a quand même pire qu'un croisé. A partir de là, nous avons mis en place le même processus avec la même opération, le même chirurgien, le passage à Clairefontaine, la rééducation. Aujourd'hui, la compétition me manque. On ne fait pas ce métier que pour s'entrainer. J'ai envie de jouer des matchs, de gagner des matchs. J'ai envie de revenir le plus rapidement possible, mais il ne faut pas non plus brûler les étapes.

Avant de préparer cette nouvelle saison, il y a déjà eu cette prolongation signée avec l'ASSE, une semaine après la fin du championnat. Cette envie de poursuivre votre aventure stéphanoise était pour vous logique ?

Vous savez, dans le football, tout n'est pas forcément logique. Sauf que pour cette prolongation, l'envie était commune. J'avais envie de rester, le coach voulait que je reste. Avec le staff technique et la direction, nous étions tous sur la même longueur d'onde. Je voulais rester et poursuivre l'aventure car, pour moi, elle avait un petit goût d'inachevé. J'espère pouvoir désormais l'achever avec une belle histoire à la clé.

Quel rôle souhaitez-vous avoir en ce début de saison ?

Mon envie est d'apporter ce que je peux en fonction de ma condition physique et des intentions du coach. Nous en avons discuté ensemble et nous sommes sur la même longueur d'onde, c'est très bien. Je vais essayer de rester le même, sur et en dehors du terrain. Je vais essayer d'accompagner du mieux possible mes coéquipiers, les aider, leur donner de la confiance et tout faire pour tirer tout le monde vers le haut.

Au final, vous sentez-vous aujourd'hui dans la peau d'une recrue ?

Ma situation est un peu spéciale, c'est vrai, mais je ne me vois pas comme une recrue. Cela fait plusieurs mois que je n'ai pas joué, mais je me sens parfaitement intégré dans ce groupe. Lors de mon arrivée en janvier dernier comme joker médical, j'ai tout de suite été très bien accueilli. Pour ça, le groupe est génial. Cela a tout de suite matché. A nous désormais de surfer sur notre belle fin de saison pour bien entamer la nouvelle qui arrive.