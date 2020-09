ASSE : choc au sommet face au Stade Rennais

La dernière venue du Stade Rennais à Geoffroy-Guichard a laissé de beaux souvenirs aux supporters des Verts. Le 05 mars, face aux Bretons, au bout du temps additionnel, Ryad Boudebouz envoyait l'ASSE en finale de la coupe de France (2-1). Une marée verte envahissait alors la pelouse au coup de sifflet final. Ce samedi à 17 heures le contraste d'ambiance risque d'être rude. Seulement 1.000 personnes seront autorisés à pénétrer dans Geoffroy-Guichard pour ce choc de la 5e journée de Ligue 1.

Un nouveau gros test pour les Verts

Après son match à Marseille il y a 10 jours (victoire 2-0 pour l'ASSE), les Verts ont une nouvelle fois la possibilité de se tester face à l'une des grosses écuries du championnat. Rennes, qualifiée pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions cette saison a changé de dimension. Son effectif s'est renforcé avec la venu de Martin Terrier (Lyon) et de Nayef Aguerd (Dijon) et même si le gardien Edouard Mendy vient de s'engager à Chelsea, de gros renforts sont attendus d'ici la fin du mercato.

En attendant, le Stade Rennais n'a pas perdu de temps. 10 points pris sur 12 possible (comme Saint-Étienne) et l'impression que ses principes de jeu sont déjà bien en place. "C'est une très bonne équipe reconnait le manage de l'ASSE Claude Puel, c'est un effectif taillé pour la Ligue des champions avec un banc qui lui permet d'être performant sur toute la continuité du match".

Éviter l'euphorie

Même si l'ASSE aborde ce match dans la peau du leader il doit éviter l'euphorie selon le technicien : "D’un seul coup, il y a les projecteurs sur nos joueurs et même sur l’équipe. Cela peut être un danger. On a enchaîné les matches la semaine dernière. Il y a beaucoup d'interrogation sur la fatigue, les blessures et cette fin de mercato". Face à Rennes l’entraîneur des Verts sera de nouveau privé de Mathieu Debuchy, Charles Abi et Gabriel Silva. Une incertitude demeurait pour Yvan Neyou.