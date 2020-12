ASSE : Claude Puel "aimerait apporter un plus" lors du mercato

"Je ne crois pas au père Noël" avait déclaré Claude Puel avant le match de Monaco. Quelques heures plus tard et au terme du match nul (2-2) sur le rocher, le manager général de l'AS Saint-Etienne a affiné sa position en vue du mercato d'hiver qui s'ouvre ce 2 janvier.

"Comme tous les clubs l'AS Saint-Etienne est dans une situation compliquée. On verra ce qu'on peut faire et ce qu'il se présentera. Bien sûr qu'on aimerait apporter un plus. Depuis que je suis à l'ASS je n'ai jamais pu recruter. je ne peux pas considérer que Maçon en Nationale ou Neyou en réserve de Braga soient des recrutements conséquents. Je n'ai jamais pu être actif et je ne sais pas si on pourra l'être sur ce mercato. On verra si le père Noël est sympa..."

Du côté des Verts, les besoins sont connus. Un buteur en priorité. Mais un renfort à toutes les lignes ne serait sans doute pas superflu.