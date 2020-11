ASSE : Claude Puel offre des maillots pour les sinistrés des vallées de la Roya et de la Vésubie

Radio France mobilise les champions du sport français pour une vente aux enchères exceptionnelle. Début octobre, la tempête Alex et ses terribles intempéries ont ravagé une partie des Alpes-Maritimes, laissant derrière elles les vallées de la Roya et de la Vésubie totalement dévastées. Pour venir en aide aux habitants de la région qui ont subi des dégâts matériels immenses et contribuer à l’effort de reconstruction, Radio France organise une vente aux enchères exceptionnelle d’objets appartenant aux champions du sport français.

La vente est conduite par Ader Entreprises & Patrimoine et se tient dans un format 100% en ligne sur le site de Drouot dès ce lundi 30 novembre et jusqu’au 14 décembre. L’intégralité des profits sera reversée au Secours Populaire qui mène depuis le premier jour des actions pour l’accompagnement des sinistrés.

Claude Puel répond à l'appel du Sud

Ayant beaucoup d'attaches avec le sud de la France (toute sa carrière de joueur à Monaco et quatre saisons passées sur le banc de Nice), Claude Puel, a répondu à cet appel lancé par Radio France. Le manager général de l'AS Saint-Étienne a offert trois maillots de sa collection personnelle. Un de son époque monégasque (saison 93/94) signé par toute l'équipe et notamment par Arsène Wenger et Emmanuel Petit. Un maillot de l'AS Saint-Étienne floqué Yann M'Vila et signé par l'ancien milieu de terrain des Verts. Très jolie pièce aussi, ce maillot de Leicester que le Castrais a entraîné pendant 18 mois entre 2017 et 2019. Un maillot qui a appartenu à l'attaquant vedette des Foxees, Jamie Vardy et signé aussi par le joueur.

Radio France mobilise les acteurs du sport pour les sinistrés de la tempête Alex © Radio France

Cette vente s’inscrit dans le même état d’esprit de solidarité dont a fait preuve Radio France au lendemain du passage de la tempête. En étendant au maximum la diffusion de France Bleu Azur dans les Alpes-Maritimes, Radio France a rendu la programmation spéciale de la radio locale accessible dans toutes les zones sinistrées pour assurer sa mission prioritaire de continuité de l’information de service public aux populations en période de crise.