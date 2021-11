ASSE - Clermont Foot : dompter le volcan pour (enfin) se réveiller ?

Cela fait six mois que l'AS Saint-Étienne n'a pas remporté un match de championnat. C'était contre Marseille le 09 mai. À l'époque les chaines d'info en continu ne parlaient pas d'Éric Zemmour toutes les cinq minutes, Thomas Pesquet venait tout juste de repartir pour l'espace et Lionel Messi en Ligue 1, cela relevait encore du pur fantasme. De l'eau a donc coulé sous les ponts et pendant ce temps, l'AS Saint-Etienne, elle, coule tout simplement.

Vingtième de Ligue 1 depuis maintenant cinq journées, les Verts ont vu leurs concurrents directs prendre des points le week-end dernier. Même en cas de victoire ce dimanche après-midi, ils resteraient dans la zone de relégation. Au pied du volcan, l'éventualité d'une première victoire n'est toujours qu'une chimère. Pourquoi croire que, cette fois face au Clermont Foot, ce sera la bonne ? "Parce qu'on n'a pas trop le choix répond Timothée Kolodziejczak. Il faut persévérer et montrer du caractère. Je crois qu'on a su le faire contre Angers dans une ambiance assez hostile. Si on règle nos petits problèmes de concentration individuellement on va commencer à prendre des points et se libérer un peu plus. Je trouve que l'on est sur la bonne voie".

Pas de derby ou de suprématie mais 3 points c'est tout

Les descendants de Vercingétorix débarquent eux des volcans sans complexe. Sûr d'une force collective qui leur permet d'espérer, pour le moment, ne pas faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Cela aurait dû être une belle fête du foot entre deux villes séparées seulement de 145 km et qui partagent un passé ouvrier avec une forte identité et des valeurs communes mais deux cités qui n'ont pas encore construit de réelle rivalité. La fête attendra, la lutte pour la suprématie régionale aussi. Seule la victoire, pour peu que les Verts sachent encore ce que ça veut dire, importe cet après-midi.