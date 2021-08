ASSE : les infos à avoir pour le retour du public à Geoffroy-Guichard

Le public, sans limitation de jauge, fait son retour ce dimanche pour le début de la saison face à Lorient. On vous explique comment cela va se dérouler avec les contraintes sanitaires

Seize mois après, le public, sans limitation de jauge, est de retour dans le Chaudron. Cette longue parenthèse a suscité énormément d'attente de la part des supporters des Verts. Pour assister à la rencontre face à Lorient ce dimanche (coup d'envoi à 15 heures) il faudra présenter avec son billet ou son abonnement un pass sanitaire (cycle complet de vaccination ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois).

Pour la réception de Lorient la club passe en mode gala. Comme il peut le faire pour les grands matchs face à Lyon ou Marseille. Les portes du stade ouvriront deux heures avant au lieu d'une heure trente habituellement et 600 agents sont mobilisés pour accueillir et orienter les supporters. Un maximum de portes du stade seront ouvertes pour plus de fluidité.

Du monde attendu au guichet

Le plus compliqué ce sera sans doute au guichet pour le retrait des abonnements. Le port du masque reste d'ailleurs obligatoire dans les files d'attente. Tout au long de la semaine le club a inviter les fans a venir récupérer leur sésame mais la distribution, notamment de ceux du Kop Nord, est loin d'être terminé. Et puis il y aura aussi les ventes de billets pour ceux qui se sont décidé à la dernière minute. Les guichets sont ouverts de 09 heures à 15h30 ce dimanche. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de la billetterie.

On attend un peu plus de 20.000 personnes pour ce retour. Un retour du public qui se fera sans les Green Angels, le groupe du Kop Sud a décidé de boycotter le rencontre a cause des condition imposés par le pass sanitaire