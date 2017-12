Les présidents Caiazzo et Romeyer ont tenu une conférence de presse avant le match de Monaco. Voilà ce qu'il fallait retenir.

Saint-Étienne, France

Bernard Caiazzo entame cette conférence de presse : "Nous avons tenu un conseil de surveillance aujourd'hui (vendredi) comme chaque trimestre. Sur 10 ans, nous avons eu 8 bonnes et 2 mauvaises. Je n'imaginais pas qu'on viverait une saison inquiétante comme celle-là."

Rester unis face à cette situation

"Nous devons être unis face à cette situation. Les autres clubs sont mieux armés grâce à des investisseurs puissants qui font la différence. Si l'ASSE n'est pas capable de faire pareil, alors nous jouerons le milieu de tableau. Quelle que soit la situation, l'avenir de l'ASSE passe par l'arrivée d'investisseurs puissants. C'est mon rôle de le trouver."

Confiance maintenue à Roland Romeyer

Le conseil de surveillance s'est réuni ce jour. "Il a décidé, après avoir entendu les solutions du directoire, que Roland Romeyer et son équipe ont les moyens de redresser la situation actuelle." précise Bernard Caiazzo.

L'arrivée d'un directeur général de "haut niveau" et d'un investisseur "puissant"

"Le plan du directoire que l'on nous a présenté est en 3 phases : se renforcer au mercato d'hiver ; le management va évoluer avec l'arrivée de nouvelles personnes comme un directeur général de haut niveau ; arrivée d'un investisseur puissant et soit nous resterons soit nous partirons. Nous n'avons aucun problème à partir. C'est l'institution qui compte, pas les personnes."

"La déroute de Lyon nous a mis dans une déprime que je n'avais jamais connue. Si on veut bien travailler, il faut un seul patron : c'est Roland (Romeyer), c'est lui qui vit ici, qui prend les décisions. Le conseil de surveillance s'exprimera désormais tous les trimestres après chaque réunion. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et il nous faut un investisseur puissant pour donner à nouveau une dimension européenne."