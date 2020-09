ASSE : on connait la date des retrouvailles entre les Verts et le stade Bollaert

La ligue de Football Professionnelle a annoncé ce mercredi la programmation pour la sixième journée de Ligue 1. Les Verts, en déplacement à Lens, joueront le samedi 03 octobre à 17 heures.

Cela fera plus de six ans que l'ASSE n'a plus mis les crampons en match officiel (le 21/09/2014) dans l'un des stade les plus emblématiques du football français. Le RC Lens est de retour en Ligue 1 après cinq saisons dans l'antichambre de l'élite.

Un stade rénové

Rénové pour l'Euro 2016 en France, le stade Bollaert-Delelis a désormais une capacité de 38.223 (contre 41.229 avant travaux). Avec la crise sanitaire et les jauges de limitation de spectateurs à 5.000 personnes dans les stades il faudra sans doute patienter encore pour retrouver la grande ambiance du nord.