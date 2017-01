ASSE : coup de chaud sur la billetterie pour les dernières places pour Manchester

A un mois du premier match du duel entre l'ASSE et Manchester United, les 3431 places restantes pour la réception des Red Devils le mercredi 22 février étaient mises en vente ce lundi matin. L'occasion de constater de nouveau la passion des supporters des Verts et l'engouement pour ce match.

Il fallait être sacrément bien préparé pour être certain obtenir les derniers sésames pour le match le plus alléchant de ces dernières années pour les supporters de l'ASSE ! Venir à la billetterie en avance d'abord. Certains sont arrivés la veille dans un camping car. D'autres au milieu de la nuit depuis après avoir fait des centaines de kilomètres et pour quelques uns avoir posé des jours de congés. Et puis il fallait être bien couvert au vu des températures très fraiches et des centimètres de neige qui tapissaient encore le parvis du Chaudron.

Au total 3431 places étaient encore en vente ce lundi matin avec une règle qui n'aura pas forcément plu à ces supporters courageux : ils n'ont pu acheter qu'une seule place. Loin des 4 places supplémentaires autorisées au début de la vente aux abonnés. Mais il s'agit de récompenser les fidèles supporters pour le directeur de la communication Philippe Lyonnet.

L'attente des supporters en tweets

Ambiance cosy devant la billetterie pour #ManchesterUnited Certains font un petit som. d'autres profitent d'une petite chicha #ASSE pic.twitter.com/3WEILb3FgR — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) January 16, 2017

Shala la la la la la ooh Saint-Étienne... on se réchauffe à la billetterie pour #ManchesterUnited #FBsport #ASSE pic.twitter.com/zPZyEDZKxA — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) January 16, 2017

Maintenant bien 250 personnes devant Geoffroy Guichard Pour voir #ManchesterUnited face à #asse pic.twitter.com/RthygrxaMy — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) January 16, 2017