ASSE - Coupe de France : Pascal Dupraz veut "générer des émotions positive" face à Bergerac

Comme lors des deux tours précédents l'AS Saint-Étienne est la grandissime favorite de son 8e de finale de Coupe de France ce dimanche (18h30). Après Lyon - La Duchère et Jura Sud, les Verts affrontent de nouveau une formation de National 3 : le Bergerac Périgord Football Club au stadeFrancis Rongiéras de Périgueux.

"Nous verrons à la fin du match si c'était un bon tirage prévient le coach des Verts _Pascal Dupraz_. D'autres part je n'ai pas l'intention de galvauder un quelconque match d'une quelconque compétition et cela quel que soit notre classement". Embarqué dans une mission maintien, l'ASSE ne peut évidemment pas faire de la Coupe de France une priorité cette saison et au vu de la taille de son effectif ne semble pas armée pour jouer sur les deux tableaux.

"Il ne faut pas se chercher d'excuses répond le technicien stéphanois. Il n'y a pas de raison de voir notre équipe en difficulté sous prétexte qu'elle perdrait du gaz pendant la Coupe de France. Je suis beaucoup plus simpliste dans mon raisonnement. Plus tu gagnes de match, plus tu as envie d'en gagner. La Coupe ce sont des émotions positives et ça rejaillit sur le championnat".

à lire aussi Coupe de France : le programme et les résultats des 8e de finale

Franchir la muraille du Périgord

Pour rallier les quarts de finale de cette Coupe de France et donc se retrouver à deux marches d'une finale, les Verts devront franchir l'obstacle de Bergerac. Les amateurs du Périgord sont leaders de leur championnat et ont éliminés Metz (Ligue 1) et Créteil (National) en 32e et 16e de finale de la Coupe de France. Plus surprenant, ils n'ont encaissé aucun but depuis leur entrée dans la compétition au 4e tour et depuis 7 matchs toutes compétitions confondues. Bergerac est invaincu depuis le 4 septembre.

Les Verts doivent encore composer avec beaucoup d'absents

Dans le Périgord, Pascal Dupraz devra encore composer avec de nombreux absents : Abdoulaye Bakayoko (adducteurs), Bakary Sako (cuisse), Gabriel Silva (ischio), Saidou Sow (genoux), Gnagon (reprise), Trauco (sélection) sont forfaits. Wahbi Khazri, Yvan Neyou et Harold Moukoudi sont toujours à la CAN. De son côté Romain Hamouma lui est prêt mais ne sera pas du voyage tout comme Eliaquim Mangala qui ne s'estime pas encore à 100%.

La composition probable : Bernardoni - Thioub, Camara, Kolodziejczak, Nadé, Maçon - Moueffek, Youssouf - Boudebouz - Nordin, Bouanga