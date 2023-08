ASSE - D.Batubinsika : "faire partie de la génération qui redonnera des couleurs au club"

L'AS Saint-Étienne le désirait de longue date, il est arrivé et s'apprête à revêtir pour la première fois le maillot vert. Observé depuis l'hiver dernier, sollicité au début du mercato, Dylan Batubinsika s'est engagé avec l'ASSE à l'issue de longues négociations. Courtisé par plusieurs écuries, dont certaines de Ligue 1, le défenseur central a souhaité rejoindre le Forez pour y relever le défi de la remontée, celui par le projet de ce club mythique.

"Ce qui a fait la différence pour ma venue, c'est tout d'abord la réputation de l'ASSE, confie le défenseur. L'ASSE est un club mythique, l'un des plus grands en France. C'est clairement ce qui a fait pencher la balance. Nous ne sommes pas à la place où nous devrions être aujourd'hui. J'avais envie de rejoindre ce projet et de faire partie de cette génération qui redonnera des couleurs au club. L'ASSE avait montré son intérêt pour moi depuis un bon moment, cela a aussi beaucoup pesé dans mon choix. D'autre part, après six saisons à l'étranger, il y avait clairement chez moi une envie de revenir jouer en France. Il y a beaucoup d'émotion dans le fait de revenir, un sentiment particulier, comme un étranger qui finalement arrive dans un nouveau pays. Je suis donc très content d'être ici, qui plus est dans ce grand club qu'est l'ASSE."

Formé au Paris-Saint-Germain avant de partir en Belgique (Royal Antwerp), au Portugal (Famalicao) et en Israël où il aura disputé la saison dernière la Ligue des Champions avec le Maccabi Haifa, l'ASSE espère avoir trouvé en Dylan Batubinsika un joueur pouvant solidifier sa défense. "Nous étions à la recherche d'un joueur capable de nous apporter son expérience et la faculté d'être un leader de défense, précise l'entraineur Laurent Batlles. Avec son parcours et avec son âge, Dylan peut être l'un des leaders de notre équipe, un défenseur qui nous amène de la vitesse, une faculté à ressortir proprement les ballons. En l'observant en vidéo et d'après les retours de notre cellule de recrutement, il y avait énormément de cohérence dans ce recrutement."

Remis de ce mystérieux virus ayant touché plusieurs joueurs de l'ASSE ces derniers jours, Dylan Batubinsika assure être opérationnel pour la première journée de championnat ce samedi face à Grenoble, à Geoffroy-Guichard. L'occasion pour lui de découvrir un Chaudron dont il se dit "très impatient" de découvrir l'ambiance.