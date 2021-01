ASSE : de nombreux cas de Covid-19 chez les Verts

L'AS Saint-Etienne touché par plusieurs cas positifs au Covid-19 au sein du groupe professionnel et membre du staff. De nouveaux tests sont programmés ce samedi avant le déplacement à Strasbourg (dimanche 15 heures).

Comme nous vous l'annoncions plus tôt dans la journée de ce vendredi, l'AS Saint-Étienne est frappé par plusieurs cas positifs au Covid-19.

Le communiqué du club : "Les tests PCR effectués mardi et jeudi derniers ont révélé de nombreux cas positifs au COVID-19 parmi les joueurs et membres du staff du groupe professionnel. Conformément aux consignes sanitaires en vigueur, les personnes concernées ont été isolées. De nouveaux examens seront pratiqués ce samedi avant le déplacement de l’équipe à Strasbourg afin de confirmer le maintien de son match de Ligue 1 Uber Eats. Compte tenu de la circulation plus active du virus, toutes les mesures de protection sanitaires ont été prises dans le strict respect du protocole d’organisation des rencontres de la Ligue de Football Professionnel (LFP)."

La règle établie par a LFP en début de saison précise que si 20 joueurs professionnels (dont au moins un gardien) sont disponibles la rencontre peut se jouer. Au moins sept joueurs de l'AS Saint-Étienne plus des membres du staff seraient touchés.