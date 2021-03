ASSE : trois nouveaux cas de Covid-19 chez les Verts ?

Selon Le Progrès, trois joueurs de l'AS Saint-Étienne auraient été testés au Covid-19. Il s'agit de Jessy Moulin, Adil Aouchiche et Arnaud Nordin. Ils devraient donc manquer la réception de Monaco ce vendredi à 21 heures.

Jessy Moulin, Adil Aouchiche et Arnaud Nordin figurent dans le groupe retenu par Claude Puel pour affronter Monaco ce vendredi en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Pourtant, d'après Le Progrès ce jeudi soir, ils ont été testés positifs au Covid -19 et seraient donc forfaits.

Le club a convoqué un groupe élargi de 24 joueurs et devrait faire une nouvelle série de tests ce vendredi matin espérant que les trois joueurs concernés soient cette fois testés négatifs comme c'était le cas pour Anthony Modeste lors du déplacement à Rennes le 14 février. L'attaquant avait été testé positif (et donc forfait) avant d'être déclaré négatif à l'issue d'un nouveau test quelques jours plus tard.

Étienne Green titulaire dans les buts ?

Toujours selon le quotidien régional, le gardien numéro 2 Stéfan Bajic serait blessé. Il figure pourtant dans le groupe. En son absence et celle de Jessy Moulin, ce serait Étienne Green qui prendrait place dans les cages pour la réception de Monaco. le gardien de 20 ans, numéro trois dans la hiérarchie, n'a jamais disputé la moindre minute en Ligue 1.