ASSE : Debuchy évoque le besoin de "deux ou trois renforts"

De retour contre Brest ce dimanche après sept semaines d'indisponibilité et à trois jours des retrouvailles avec son ancien club de Lille (dimanche 29/11 à 21 heures) Mathieu Debuchy s'est exprimé dans "Au cœur des clubs" sur Téléfoot ce jeudi midi.

"Il est sûr que dans l'état actuel des choses (les Verts sont 16e de Ligue 1 et restent sur sept défaites consécutives) on a peut-être besoin de deux ou trois joueurs a concédé Mathieu Debuchy. On en a besoin pour compléter cet effectif que ce soit en défense mais aussi peut-être en attaque. Je fais confiance au coach pour apporter ces solutions".

William Saliba sera le bienvenu

Le prochain mercato (du 1er au 31 janvier) devrait être animé de nouveau avec le dossier William Saliba du côté de l'ASSE. Le joueur est dans une impasse à Arsenal où il ne joue pas. "William nous connaissons ses qualités a expliqué Mathieu Debuchy. Il a été très impressionnant à Saint-Étienne. Malheureusement pour lui cela ne se passe pas comme il le veut à Arsenal. Lui ou Wesley Fofana nous faisaient un bien incroyable. Cela a été des pertes. William sera le bienvenu et il aura l'avantage de connaître la maison".