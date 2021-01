ASSE : découvrez les adversaires potentiels des Verts en 32e de finale de la Coupe de France

Le tirage au sort des 16e de finale et des 32e de finale de la Coupe de France avait lieu ce jeudi. Les Verts se déplaceront sur la pelouse du vainqueur entre Nancy et Sochaux.

La nouvelle formule de la Coupe de France a livré une partie de son verdict ce jeudi. À cause de la crise sanitaire, la plus vieille compétition de football en France a été scindée en deux. Amateurs et clubs professionnels se retrouveront en 16e de finale.

En attendant l'AS Saint-Étienne sait qui elle rencontrera en 32e de finale. Les Verts se déplaceront sur la pelouse du vainqueur du match entre l'AS Nancy-Lorraine et le FC Sochaux-Montbéliard. La rencontre aura lieu le 09 ou 10 février.