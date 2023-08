ASSE : déjà plus de 12.000 abonnés au stade Geoffroy-Guichard

"C'est parti très, très fort se réjouit Anais Durand la responsable de la billetterie. On a ouvert le 12 juin dernier. On a vendu 1.500 abonnements en une journée. Après, on a continué tous les réabonnement. D'ailleurs, on a fait quasiment fait 100 % de réabonnements par rapport à l'année dernière, c'est un signal très positif. Et on a le Kop Nord qui va sûrement se remplir après la libération des quelques places qu'on avait vendues à l'unité pour Grenoble. Ce sera alors un kop à 100 % abonnés, c'est plus de 7.900 personnes ! C'est vraiment incroyable comme support derrière les joueurs. Et là, à l'instant T, on continue à vendre des abonnements en Henri Point et du fait que le Kop Sud soit suspendu sur ce match là, ça va repartir une fois que ce sera à nouveau accessible pour les supporters. Donc je pense que si il y a un, voire deux bons résultats qui s'enchaînent, on peut prendre une très belle tournure sur la fin de la campagne jusqu'au 3 septembre. Il y a deux ans en 2021-2022 (NB : en ligue1), on était à 12.311 abonnés, là, on en est déjà pas loin. Il y a de grandes chances qu'on puisse battre ce score alors qu'on est en Ligue 2. Cela montre toute l'attente qu'il y a autour de ce début de saison".

