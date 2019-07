ASSE : présenté officiellement, Denis Bouanga veut "franchir un pallier" avec les Verts

L'Etrat, France

Décontracté, le regard franc, concentré sur les questions posées par les journalistes, Denis Bouanga participait à sa première conférence de presse en tant que joueur de l'AS Saint-Étienne jeudi 11 juillet, deux jours après l'officialisation de son transfert. Venu de Nîmes, le joueur maîtrise déjà sa communication malgré son jeune âge (24 ans). Ça faisait plusieurs semaines, au moins, que le joueur avait envie de venir à Saint-Étienne, et même plusieurs mercatos que la rumeur revenait. "Ça a été long", a reconnu Denis Bouanga, visiblement soulagé et heureux d'avoir intégré un club où il compte bien "franchir un pallier".

Des discussions avec M'Vila et Aubameyang

Denis Bouanga n'avait pas rendez-vous en terre inconnue à Saint-Étienne. Le joueur était en contact avec Yann M'Vila depuis plusieurs semaines, "je le connaissais notamment via les réseaux sociaux", a précisé l'ex-nîmois. Et puis l'attaquant connait bien un ancien buteur de la maison verte, Pierre-Emerick Aubameyang. "Il m'a dit qu'il avait beaucoup progressé ici, que ça avait été un tremplin pour lui, que c'était le bon club pour moi si je voulais franchir un palier", a déclaré Bouanga, qui sort d'une saison à 8 buts et 2 passes décisives avec Nîmes. "Je dois gagner en régularité, c'est surtout là où je pêche, je ne peux pas me permettre de faire un bon match puis trois mauvais".

Passé par la DH

Le joueur sait d'où il revient. Après un semi-échec en centre de formation au Mans, il s'est retrouvé à jouer en division d'honneur, assez loin du monde professionnel. Travailleur, il brillera à ce niveau et sera repéré par Lorient, où il a très vite grimpé les échelons. Après Nîmes, l'ASSE constitue donc pour lui l'arrivée dans un club de standing, même si le joueur a pointé du doigt "la bonne ambiance, la ferveur des supporters", il a aussi déclaré être "impatient de découvrir la Ligue Europa".

Aligné dès samedi en match amical

Denis Bouanga devrait faire ses débuts face au Clermont Foot, samedi 13 juillet. Le match se jouera à 18 heures à Espaly-Saint-Marcel. Concernant son profil, un attaquant polyvalent qui décroche et aime toucher le ballon, le joueur a estimé que le style de jeu de ses coéquipiers lui correspondait parfaitement. "Je suis un peu comme Rémy Cabella, on aime bien croquer la balle (toucher le ballon), ça devrait fonctionner".