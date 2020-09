ASSE : Denis Bouanga fait le point sur son avenir

C'est l'une des rares satisfaction la saison dernière à l'AS Saint-Etienne. Auteur de 10 buts pour sa première année chez les Verts, Denis Bouanga attire les convoitises en cette période de mercato estival.

Invité chez nos confrères de Téléfoot ce lundi soir, le Franco-Gabonais a fait une mise au point sur son avenir et les rumeurs autour d'un éventuel départ de l'ASSE cet été : "Moi, ça m'est égal qu'un autre club soit intéressé, pour l'instant, je suis focus sur Saint-Etienne".

l'OGC Nice ne serait pas intéressé

Une déclaration de nature à rassurer les supporters des Verts, nombreux à vouloir le voir rester. Plus tôt dans la journée de ce lundi, le président de Nice (qui serait intéressé par Bouanga) Jean-Pierre Rivère déclarait : "il y a beaucoup de rumeurs qui courent, des fois ce sont les agents, des fois ce sont des fausses pistes. Mais non, on n'est pas sur ce joueur, en tout cas, pas à ma connaissance".

Le Mercato ferme ses portes le 05 octobre en France.