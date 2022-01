ASSE - Derby : les supporters des Verts interdits de déplacement à Lyon

La décision était attendue. Comme c'est le cas depuis plusieurs saisons les supporters de l'AS Saint-Étienne ne pourront franchir le Rhône pour aller encourage leur équipe au Groupama Stadium lors du derby face à l'Olympique lyonnais le 21 janvier à 21 heures.

Dans un arrêté publié le 12 janvier, le Préfet du Rhône a décidé d'interdire "la circulation et le stationnement à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur de l’ASSE, ou se comportant comme tel, c'est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, dans le secteur du centre-ville de Lyon de 8h00 à 24h00".

Les supporters de l'ASSE sont également interdits "d’accéder au Groupama Stadium de Décines Charpieu et à ses abords le vendredi 21 janvier 2022 de 8h00 à 24h00".

5.000 spectateurs au Groupama Stadium

Pour justifier sa décision la Préfecture rappelle les différents débordements qui ont pu accompagner les rencontres entre les deux clubs ces dernières saisons et plus récemment les violences lors des matchs de l'OL en Coupe de France face au Paris FC et face à l'OM en Ligue 1 qui avaient conduit à l'arrêt des rencontres.

De son côté l'OL sera privé de la grande majorité de ses supporters avec une jauge, à ce jour, limitée à 5.000 spectateurs.