ASSE : des absences et des incertitudes avant Lorient

Il va falloir faire sans eux. L'AS Saint-Etienne démarre sa nouvelle saison de Ligue 1 ce dimanche (15 heures) face à Lorient et Claude Puel ne pourra pas compter sur au moins quatre joueurs : Yvan Neyou (suspendu), Aïmen Moueffek (fracture du bras) Lucas Gourna et Seydou Sow (Covid).

"Il y a beaucoup de joueurs en reprise. Je ne vais pas les citer a ajouté Claude Puel ce vendredi en conférence de presse. Il y a des jauges physique différentes. Nous mettrons l'équipe la plus performante du moment". Parmi ces joueurs incertains on retrouve Arnaud Nordin et Miguel Trauco (de retour des JO et de la Copa America). Romain Hamouma pourrait également être trop juste pour débuter.