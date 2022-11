ASSE : des groupes de supporters appellent au boycott des produits du club

La trêve de la Coupe du monde ne calme pas la colère des supporters de l'AS Saint-Étienne. Une colère qui se transforme même en "dégoût", quand on lit le dernier communiqué publié ce mercredi par plusieurs groupes de supporters stéphanois.

Avec cette dernière place au classement après 15 journées de Ligue 2 et le choix des co-actionnaires (Roland Romeyer et Bernard Caiazzo) de maintenir la direction sportive en place, quatre groupes de supporters (Green Angels, Magic Fans, Indépendantistes Stéphanois et Union des Supporters Stéphanois) appellent à un boycott de tous les produits dérivés vendus par l'AS Saint-Étienne. "(...) Le club semble condamné à mourir avec ses deux fossoyeurs, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. Nous n'avons qu'un seul moyen de pression : toucher à ce qui les intéresse, l'argent", peut-on lire dans ce ommuniqué commun (...) Plus que jamais, le Peuple Vert, seule force vive à la hauteur du club, doit être uni et solidaire pour assurer le redressement de l'ASSE et pour dégager ceux qui souillent ce club de jour en jour."

"Cette décision est symbolique, mais c'est un cri du coeur, réagit sur France Bleu Jean-Guy Riou, le président de l'Union des Supporters Stéphanois. Ce cri du coeur doit être pris en tant que tel. J'espère qu'il sera entendu et que des choses vont bouger dans les semaines à venir. Nous ne pouvons pas rester dans un système qui nous enfonce match après match, semaine après semaine, mois après mois et année après année."

Après la Coupe du monde, les joueurs de l'AS Saint-Étienne feront leur retour sur les pelouses de Ligue 2 le lundi 26 décembre, à Annecy. Dans une ambiance que la trêve internationale n'aura sans doute pas détendu...