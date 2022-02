ASSE : des retours importants pour la réception de Montpellier ce samedi

Pascal Dupraz va devoir faire des choix. Pour la réception de Montpellier ce samedi (17 heures) l'AS Saint-Etienne enregistre le retour de plusieurs joueurs importants. Les Verts pourront tout d'abord compter sur leur meilleur buteur : Wahbi Khazri est rentré de la CAN et sera, sauf pépin de dernière minute, titulaire face à Montpellier.

Hamouma revient, Mangala première

L'international tunisien pourrait être associé à Romain Hamouma. Le doyen de l'effectif stéphanois est enfin de retour après plus de deux mois (blessés depuis le 24 novembre). Ce samedi le public du Chaudron aura également l'occasion de découvrir l'une des recrue phare du mercato : Eliaquim Mangala est opérationnel et postule pour une place de titulaire au cœur de la défense.

Crivelli va devoir patienter

En revanche Enzo Crivelli devra patienter pour sa rencontre avec le public de Geoffroy-Guichard. L'attaquant arrivé dans les dernières heures du mercato souffre d'un problème aux ischio-jambier et fera normalement ses grands débuts face à Clermont. Aïmen Moueffek, Gabriel Silva et Bakary Sako sont incertains. Tout comme Miguel Trauco qui rentre de sélection ce jeudi soir. Harold Moukoudi et Yvan Neyou sont toujours à la CAN et affrontent l'Egypte en demi-finale.