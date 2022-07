Deux mois après le barrage perdu et les incidents à Geoffroy-Guichard, les supporters de l'ASSE sont pour la première fois revenus à l'Etrat, ce jeudi matin. Des retrouvailles à distance (covid oblige), mélange de rancune toujours vivace et d'envie de voir les Verts rebondir très vite en Ligue 2.

AS Saint-Étienne : des retrouvailles singulières entre les joueurs et les supporters

"Peu importe ce qu'il se passe, l'ambiance, les résultats, on est obligé d'être là". Cette phrase, c'est sans doute celle qui revenait le plus dans la bouche des 300 supporters présents ce jeudi matin à l'Etrat. Le premier entrainement de la saison ouvert au public, comme des retrouvailles à 48h maintenant du début de la saison de Ligue 2.

Des retrouvailles, certes, mais à bonne distance. Covid oblige, les joueurs de l'ASSE avaient pour consigne de ne pas s'approcher des supporters (ni des journalistes, d'ailleurs). Pas d'autographes, pas de petites discussions. Pendant une bonne heure, les supporters ont dû se contenter de rester derrière la barrière qui les séparait du terrain d'entrainement.

Les supporters des Verts, ce jeudi matin, à l'Etrat © Radio France

Cette distance, elle n'était pas que physique. Elle pouvait se ressentir aussi dans l'attitude des fans stéphanois. Pas de banderoles ni de messages hostiles, certes, mais pas non plus d'applaudissements ou de vifs encouragements. On vient observer, on attend de voir, histoire de ne pas être déçu encore une fois...

"Malgré la colère, la rage, on arrive finalement à tourner la page": reportage auprès des supporters stéphanois Copier

Laurent Batlles veut plus d'entrainements ouverts au public, mais...

De son côté, le nouvel entraineur des Verts, Laurent Batlles, s'est dit "heureux" de ce retour des supporters à l'Etrat. Avec l'envie, pour lui, de leur ouvrir davantage d'entrainements cette saison. "Bien sûr que j'aimerais que cela se fasse plus régulièrement, assure le technicien, mais les volets sanitaires et sécuritaires compliquent la donne. Nous ne voulons pas les faire venir pour, au final, ne pas être proches d'eux, ne pas pouvoir signer d'autographes, ce qui fait partie également de notre métier."

Ce samedi, pour le premier match de la saison de la Ligue 2, 450 supporters de l'ASSE pourront finalement prendre place dans le parcage visiteurs de Dijon. Ils seront sans doute bien plus nombreux dans les autres tribunes du stade Gaston-Gérard.