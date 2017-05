ASSE - Des supporteurs attristés par un possible départ de Christophe Galtier

Certains supporteurs ont été assommés par l'annonce du départ de Christophe Galtier de l'ASSE, dans le journal L'Équipe. Certains estiment que le club a besoin de renouvellement et d'autres prennent le temps de remercier l'entraîneur des Verts pour ce qu'il a apporté au club.

Le départ de Christophe Galtier annoncé par l'Equipe lundi, fait l'effet d'un coup de massue à certains supporteurs des Verts. Ils étaient une dizaine ce mardi matin à venir assister à l'entraînement à l'Etrat, pour voir les joueurs bien sûr, et voir aussi, mais d'un peu plus loin, l'entraîneur des Stéphanois qui a passé huit années à l'ASSE. D'après le journal L'Équipe, Christophe Galtier devrait partir le 29 mai prochain, et serait ensuite opéré de la hanche.

"Des joueurs risquent aussi de partir"

Ce possible départ attriste beaucoup Isabelle, une Stéphanoise supporter des Verts depuis 40 ans : "J'aime bien Christophe Galtier, il a beaucoup pris sur lui, il a été beaucoup critiqué alors qu'il nous a ramené une coupe de la Ligue et ça fait quelques années qu'on joue la Coupe d'Europe." Isabelle redoute que des joueurs comme Jordan Veretout ou Kevin Malcuit quittent aussi le club de l'ASSE.

A côté du terrain, les supporteurs parlent tous d'un départ de Christophe Galtier. Un pincement au cœur pour Didier qui prend des photos des joueurs à l'Étrat, qui sait malgré tout que l'histoire du club va se poursuivre : "Il faut du changement, on a besoin de renouvellement même si Christophe Galtier a fait du bon boulot." Axel a 18 ans, le jeune fan des Verts ajoute : "Christophe Galtier a toujours été là pour nous, on n'oubliera pas ce qu'il a fait pour le club."

