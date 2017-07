ASSE-Dijon : le match qui n'en finit plus de bouger

C'est finalement à Andézieux-Bouthéon, dans le tout nouvel Envol Stadium, qu'aura lieu le prochain match amical de Verts samedi. Celui de Roanne n'était pas en état pour accueillir la rencontre.

C'est un match décidément très...mouvant pour l'ASSE. C'est finalement à Andrézieux-Bouthéon, au stade de l'Envol, que le prochain match amical des Verts aura lieu samedi. Il devait d'abord se jouer à Mâcon, et puis à Roanne. Et dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, le club explique que ce match ne pourra pas se jouer au stade Malleval. Il a une pelouse trop bosselée, "malgré les efforts de la ville de Roanne" insiste le communiqué. Ce sera le troisième match amical des Verts, après Nyon et Ajaccio.

Finalement à Andrézieux-Bouthéon

Ce match ASSE-Dijon aura donc lieu à la même heure 19h. Les places sont en vente au prix de 8 euros dès maintenant. Le club stéphanois semble se montrer particulièrement tatillon sur le sujet des pelouses puisqu'hier, mardi, le staff a annulé au dernier moment un entraînement prévu à Montfaucon en Velay.