L'ASSE reçoit le DFCO ce samedi à 20 heures au stade Geoffroy Guichard, avec 34 points, les hommes de Jean-Louis Gasset restent mesurés sur l'objectif à moyen terme. Mais une victoire les rapprocherait du maintien et lèverait le voile sur une fin de saison à la conquête de l'Europe.

Saint-Étienne, France

Les Verts reçoivent Dijon ce samedi soir à 20 heures au stade Geoffroy Guichard. Plus encore que les rendez-vous clinquants du mois de Février (Marseille et Lyon), ce match peut être un véritable tournant dans la saison de l'ASSE.

L'ASSE est 12 e et joue face à des bourguignons 11e du classement. En cas de victoire, les Verts feront mieux que simplement passer devant leur adversaire direct. La zone rouge s'éloignerait pour de bon et c'est le haut du tableau qui se rapprocherait. Avec une forme physique idéale pour l'ensemble du groupe de Jean-Louis Gasset, la confirmation du bon point pris dimanche dernier semble largement à la portée des Verts face à une équipe dijonnaise qui n'a gagné qu'un seul déplacement cette saison, à Metz, face à la lanterne rouge de Ligue 1.

S'il y en a un qui se relâche, c'est qu'il n'est pas allé à l'école !

Mais, pour l'instant, à l'Étrat, on reste concentré sur le maintien, c'est en tout cas le discours que ne cesse de marteler Jean-Louis Gasset, dans des tirades que Guy Roux lui-même aurait hésité à jouer sur scène : "On a 34 points, il reste 11 matchs, cela veut dire qu'il reste presque autant de points que l'on en a, s'il y en a un qui se relâche, c'est qu'il n'est pas allé à l'école, une fois que l'on aura 42 points, selon l'écart qu'il y a avec l'Europe, peut-être que l'on ira chercher devant" rappelle Gasset.

Que l'ancien adjoint de Laurent Blanc ne s'inquiète pas, son discours prudent est bien ancré dans l'esprit de ses joueurs. Le brésilien Gabriel Silva ne l'a par exemple pas trahi en conférence de presse cette semaine : "non, je ne crois pas qu'il faille penser à cet objectif-là, si vers la fin du championnat on est encore proche de l'Europa League, à ce moment-là, on y pensera sérieusement".

La fin du championnat qui approche à grands pas et si elle maintient sa forme de l'année 2018, l'ASSE ne pourra bientôt plus se cacher derrière le risque de relégation. Avec des matchs compliqués pour tous les prétendants à l'Europe, les chiffres à l'issue de cette 28e journée pourraient forcer Gasset et les Verts à sortir de leur réserve.