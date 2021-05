ASSE - Dijon : rideau sur une drôle de saison

La 38e et dernière journée de Ligue 1 s'annonce comme l'une des plus passionnantes de ces dernières années. Il y a du suspense à tous les étages avec trois équipes qui peuvent encore prétendre au titre de champion, des tickets pour les compétitions européennes et une place de barragiste qui concerne encore cinq équipes (Bordeaux, Strasbourg, Brest, Lorient et Nantes).

C'est sans doute la rencontre entre l'ASSE et le DFCO au stade Geoffroy-Guichard ce dimanche soir qui revêt le moins d'enjeu. Dijon est en Ligue 2 depuis plusieurs semaines tandis que l'AS Saint-Etienne a obtenu son maintien face à Marseille il y a deux semaines. Mais face à Lille, les hommes de Claude Puel ont montré qu'ils n'étaient pas en vacances : "c'est important de se donner une ligne de conduite et de ne pas dévier. La qualité des entraînements était bonne et les joueurs n'ont pas décroché. Il faut le matérialiser ce week-end face à une équipe qui jouera libérée".

Objectif top 10

Pour se motiver les Verts peuvent jeter un œil du côté du classement. En cas de meilleur résultat que Metz (qui reçoit Marseille), les Stéphanois, actuellement 11e, termineront à la 10e place. "Cela voudra dire quelque chose de finir dans la première moitié du tableau" pense Claude Puel. Ce ne serait sans doute pas neutre non plus pour les finances du club (on ne connaît pas encore pour le moment la répartition des recettes pour les clubs en fonction du classement). Mais le manager des Verts balaye l’argument : "Les finances c'est assez abstrait pour les joueurs. Ce qui est concret c'est ce qu'on fait en terme de jeu.

Les Verts de retour dans le top 10 ce serait une première depuis le 18 octobre.

Beaucoup d'absents chez les Verts

Mathieu Debuchy, Romain Hamouma, Adil Aouchiche et Harold Moukoudi sont forfaits pour cette rencontre. Pape Cissé est de retour dans un groupe qui accueille pour la première fois les jeunes attaquants Yanis Lhéry et Mathys Saban.