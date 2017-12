ASSE : "On doit avoir l'état d'esprit de jouer le maintien" clame Julien Sablé

Sur les 10 derniers matchs, seul le FC Metz a fait pire que l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Seulement 7 points pris depuis la fin septembre, les Verts se déplacent à Marseille à un rythme de relégable, et le mot maintien n'est plus tabou dans le Forez.

Vincent Pajot a été le premier à allumer la mèche dimanche, après le match contre Nantes (1-1) : "On est conscients de la situation. C'est très serré jusqu'aux dernières places. _Il ne faut pas se leurrer, on joue forcément le maintien"_. La déclaration aurait pu déplaire au coach, Julien Sablé, qui tente de son mieux de positiver, d'encourager ses joueurs à retrouver de la confiance. Au contraire, elle semble lui avoir plu : "Ce que j'ai aimé dans cette déclaration, c'est qu'aujourd'hui on doit avoir cet état d'esprit de jouer le maintien"

"On va s'en sortir" promet Julien Sablé

Le coach des Verts s'est toutefois voulu une nouvelle fois résolument positif : "Il faut faire le dos rond sur les trois prochains matchs. On a de l'ambition, on savait que c'était une année de transition. Aujourd'hui, il y a une urgence de points, il faut qu'on soit dans cet état d'esprit de jouer le maintien. On a des motifs de satisfaction avec ce que font les joueurs, notamment la première mi-temps contre Nantes, peut-être la meilleure depuis la première journée. La marge de manœuvre est de plus en plus mince, il nous faut cet esprit de guerrier."

On est prêts à souffrir encore quelques temps. Je sais que les équipes naissent dans la difficulté. Et quand on va s'en sortir - parce qu'on va s'en sortir, on sera encore plus forts." Julien Sablé

Marseille - ASSE, c'est à suivre à partir de 20h30 dimanche 10 décembre sur France Bleu Saint-Etienne Loire