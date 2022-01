ASSE : Eliaquim Mangala donne rendez-vous à la fin de la saison pour "le maintien et le Stade de France"

Eliaquim Mangala a de grandes ambitions pour les Verts. La dernière recrue en date de l'ASSE était présentée à la presse ce vendredi midi au côté de Loïc Perrin. Le défenseur international français s'est engagé pour six mois. Il était sans club depuis son départ de Valence (Espagne) cet été.

En attendant de le voir à l'œuvre sur le terrain, où on l'attend comme le nouveau patron de la défense, son discours était empreint de calme et d'aplomb. Il est persuadé d'avoir fait le bon choix en signant chez les Verts : "Saint-Étienne est l'endroit où aujourd'hui je dois être. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a un club qui mérite mieux que ça. Je suis très content d'être ici. Dans sa carrière à Porto, City ou encore Valence il a joué les premiers rôles et des coupes d'Europe et donc la Ligue 2 il ne veut pas en entendre parler : "Je ne suis pas venu pour ça. Moi le but est très clair et je le répète dans le vestiaire. On va se sauver. Je peux apporter mon expérience et ma pierre à l'édifice".

Rendez-vous contre Montpellier et au Stade de France

Le nouveau défenseur ne figurera pas dans le groupe dimanche pour le 8e de finale de Coupe de France à Bergerac. Pascal Dupraz aurait souhaité l'emmener mais Eliaquim Mangala a considéré que c'était trop tôt. Pourtant selon son coach son niveau est déjà très prometteur : "Après une semaine je commence à me frotter les mains. J'espère qu'il est hors de forme parce que hors de forme il est déjà pas mal". On devrait le voir débuter sous le maillot vert le 5 février face à Montpellier. Autre date à cocher selon le défenseur celle du 8 mai où il "donne rendez-vous pour la finale de Coupe de France". Il promet également le maintien à la fin de la saison.