ASSE : Eliaquim Mangala est l'invité exceptionnel de 100% Verts

C'est déjà une voix qui porte dans le vestiaire de l'ASSE. Arrivé il y a un mois lors du mercato d'hiver, Eliaquim Mangala a été placé au cœur de la mission maintien des Verts pour la deuxième partie de saison. Le défenseur international, âgé de 30 ans, vient d'enchainer trois titularisations consécutives et si ses prestations oscillent entre le bon et le moins bon il n'est sans doute pas pour rien dans le redressement défensif et la bonne santé comptable de sa nouvelle équipe.

Mangala face aux chroniqueurs de 100% Verts ce jeudi

Comment juge-t-il ses débuts ? Comment analyse-t-il les progrès des Verts ? Quelle place exactement a-t-il prit dans le vestiaires ? Autant de questions que l'équipe de 100% Verts lui posera ce jeudi soir (18h - 19h). Venez, vous aussi, poser vos questions à Eliaquim Mangala au 04-77-10-00-10.