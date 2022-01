ASSE : Eliaquim Mangala est stéphanois (officiel)

L'ASSE tient sa quatrième recrue du mercato. Après Bakary Sako, Sada Thioub et Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala s'est officiellement engagé ce jeudi avec l'ASSE. Le défenseur de 30 ans, libre depuis son départ de Valence (Espagne) cet été, a signé pour une durée de six mois. Il vient pour apporter de l'expérience et de la qualité à un secteur en grande souffrance. Les Verts encaissent plus de deux buts par match depuis le début de la saison.

Il ne disputera pas le derby

Un temps espéré pour disputer le derby ce vendredi au Groupama Stadium, Eliaquim Mangala va devoir patienter pour égrainer la tunique verte. Il devrait être opérationnel pour le 8e de finale de Coupe de France face à Bergerac le 30 janvier.

Un beau CV mais des doutes sur le niveau physique

Sur le papier, la venue d'Eliaquim Mangala constitue une belle prise pour l'ASSE et notamment pour Loïc Perrin en pôle sur le mercato hivernal. Passé par Porto, Manchester City et avec huit sélections en équipe de France, Eliaquim Mangala a une expérience du très haut niveau à laquelle peu de Stéphanois peuvent prétendre. Sa carrière est pourtant en régression depuis 2018 et une blessure au genou. Il n'a depuis jamais pu réaliser de saisons complètes et a disputé son dernier match en intégralité il y a plus d'un an.