ASSE : Emmanuel Demont le speaker du stade Geoffroy Guichard a toujours des frissons

Emmanuel Demont était l'invité du debrief de France Bleu Saint-Étienne Loire. Il est venu nous parler de sa passion, ce rôle si particulier de speaker officiel des soirs de matchs des Verts dans le chaudron.

C'est celui qui vous accueille au micro, qui remercie les partenaires et fait crier Geoffroy Guichard après les buts. Emmanuel Demont est le speaker du chaudron depuis 3 ans. Il était l'invité de France Bleu passe au Vert, le Debrief ce lundi.

Le speaker explique faire son métier avec "sincérité" : "Il faut rester à sa place, le speaker n'est qu'un acteur d'une soirée de ligue 1, j'essaye de faire partager ma passion. Je ne suis pas l'amuseur, il n'y en a pas besoin en plus, les kops sont tellement puissants, il y a une telle ambiance dans le stade que c'est moi qui me sert d'eux. Je vais saluer les kops avant chaque match, sans eux il n'y a pas d'ambiance, ils sont debout mais les supporters des autres tribunes sont assis. Aujourd'hui on essaye de mettre tout le monde debout, quand on pousse derrière Stéphane Ruffier, cela se passe mieux quand tout le monde est debout."

Emmanuel Demont a surtout pleinement conscience d'être particulièrement bien placé pour vivre l'ambiance unique de Geoffroy Guichard : "Pour moi, c'est le meilleur public de France, j'ai encore les poils qui se dressent, quand j'annonce le numéro 16 et que je lance Stéphane, c'est énorme. J'ai une chance unique de vivre ça en plein milieu du chaudron."