ASSE - Entretien : Denis Bouanga revient pour la première fois sur l'affaire de la vidéo raciste

Dans un entretien exceptionnel, l'attaquant des Verts revient sur sa saison chaotique, sa relation avec Claude Puel et ses objectifs pour les derniers matchs. Denis Bouanga raconte aussi pour la première fois l'affaire de la vidéo raciste envoyée par des "supporters".

Critiqué pour son faible rendement et sa maladresse cette saison devant le but, Denis Bouanga a accepté de revenir au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire sur ses doutes et ses ambitions pour la fin de saison. Pour la première fois, il a également accepté de raconter l'épisode de la vidéo raciste envoyée par des supporters des Verts. Il assure aujourd'hui avoir tourné la page.

Dans la première partie de cette entretien nous abordons avec l'attaquant gabonnais la fin de saison des Verts :

"J'ai eu l'impression d'avoir perdu mon football" - Denis Bouanga Copier

Deuxième partie de cet entretien sur le match face à Marseille ce dimanche et sur le possible départ de Denis Bouanga l'été dernier :

"Je ne regrette pas d'avoir rejoint Saint-Étienne" - Denis Bouanga Copier

Troisième et dernière partie dans laquelle Denis Bouanga revient sur la vidéo à caractère raciste qu'il a reçu le 03 avril :

"Je me bats pour ma famille et pour les supporters" - Denis Bouanga Copier