ASSE : environ 300 supporters s'invitent à l'entrainement pour interpeller les joueurs

À l'appel des Magic Fans, environ 300 supporters se sont rassemblés ce samedi matin à l'Étrat. Ils ont pénétré le centre sportif Robert Herbin pour une discussion avec les joueurs et le staff. Dans le calme.

Au lendemain de l'intervention d'une trentaine de Green Angels à l'intérieur du centre sportif Robert Herbin, ce sont cette fois environ 300 supporters, à l'appel des Magic Fans, qui se sont invités au siège de l'AS Saint-Étienne.

Sous la pluie et dans le calme ils ont pénétré sur la pelouse au début de la dernière séance d'entrainement de l'effectif professionnel avant le déplacement à Nice ce dimanche. Rassemblés en cercle autour des joueurs, ces supporters leur ont rappelé les valeurs du club 6 jours après l'humiliation dans le derby face à Lyon. "Les Verts c'est l'histoire d'une vie. Hors de question qu'on descende en Ligue 2" a lancé l'un des leaders.

Une discussion franche avec Claude Puel et les joueurs

Claude Puel et le capitaine Mathieu Debuchy ont tour à tour pris la parole. Le manager de l'AS Saint-Étienne a reconnu que les Verts n'avaient pas été à la hauteur dans le derby mais que son groupe était "concerné et impliqué". Et que maintenant "il fallait joindre la parole aux actes".

L'échange a duré une quinzaine de minutes. Les joueurs ont ensuite repris l'entrainement sous les encouragements des supporters. Un grillage du centre a été arraché. Aucun autre dégât ou débordement n'a été constaté.