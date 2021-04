ASSE : Étienne Green titulaire face au PSG

La belle histoire d'Étienne Green va se poursuivre. Le troisième gardien des Verts va enchaîner une troisième titularisation consécutive (après Nîmes et Bordeaux) face au Paris Saint-Germain ce dimanche.

"Jessy Moulin et Stefan Bajic ne sont pas encore opérationnels", a expliqué le manager général de l'ASSE, Claude Puel, ce vendredi en conférence de presse. "Stefan Bajic (touché à la cheville) a repris la course et Jessy Moulin (blessé aux ischio-jambiers) est sur le vélo, mais n'a pas repris le terrain. On ne peut pas déterminer de dates de reprises", ajoute-t-il.

Green vers une prolongation ?

Après deux prestations solides, Étienne Green va donc passer un test grandeur nature face aux champions de France et au meilleur buteur de Ligue 1 Kylian Mbappé (21 buts). Le natif de Veauche, 20 ans, est en fin de contrat à l'issue de la saison. Ses performances pourraient lui permettre d'obtenir une prolongation à l'ASSE, mais son entraîneur a préféré botter en touche : "On ne va pas aborder le problème des contrats. Ce n'est pas le sujet. On est maître du temps et concentré pour le maintien".

Face au PSG, Etienne Green sera encore plus observé. Si l'ASSE souhaite le prolonger il ne faudra pas perdre trop de temps.

Boudebouz et Modeste encore forfaits

Les Verts se déplacent à Paris également sans leurs attaquants Ryad Boudebouz et Anthony Modeste. Le milieu de terrain Yvan Neyoux, victime d'une entorse contre Bordeaux, est incertain.