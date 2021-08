ASSE : Etienne Green veut défendre les couleurs de l'Angleterre

Le gardien de but de l'AS Saint-Étienne, qui dispose de la double nationalité anglaise et française, a choisi de défendre les couleurs du royaume et de ne plus jouer avec l'équipe de France Espoirs

C'est un choix fort de la part d'Etienne Green ! Le gardien de but de l'AS Saint-Étienne souhaite défendre les couleurs de la sélection anglaise.

Révélation de la fin de saison dernière chez les Verts, le gardien de but de 21 ans a été convoqué en équipe de France Espoirs au printemps pour l'Euro Espoirs. Remplaçant Il n'avait pas joué et pourrait bien ne jamais revêtir le maillot bleu. Dans un message posté sur son compte Instagram, Etienne Green explique qu'"après le Championnat d'Europe, la Fédération Anglaise (FA) (l'a) sollicité pour sonder (son) intérêt éventuel".

C'est comme demander à quelqu'un de choisir entre ses deux parents - Etienne Green

Le gardien des Verts poursuit : "Choix douloureux, voire impossible. Je suis né en Angleterre et vis à Saint-Etienne depuis l'âge de 4 ans. Ma mère est française et mon père est anglais. C'est comme demander à quelqu'un de de choisir entre ses deux parents. Soyons honnête, si la FA concrétise son intérêt et décide de m'appeler, j’y irai avec fierté et m’y engagerai à 200%. Mais ce n'est en aucun cas un choix d'un pays contre un autre, de l'Angleterre contre la France".



Le règlement de la FIFA ne s'y oppose pas

Né à Colchester d'un père anglais et d'une mère stéphanoise, Etienne Green dispose de la double nationalité et donc rien ne l'en empêche. Les règles de la FIFA, assouplies depuis septembre 2020, autorisent un joueur à changer d'équipe nationale notamment s'il avait moins de 21 ans au moment de sa dernière convocation. C'est le cas pour Etienne Green.

Un choix affectif ou sportif ?

Reste maintenant à connaitre les raisons exactes de ce choix. Elles peuvent être affectives. Il est né et a passé les quatre premières années de sa vie en Angleterre. Son père a peut-être aussi pesé dans sa décision. Et puis outre-manche l'horizon d'une carrière internationale est sans doute plus dégagée. En équipe de France, derrière Hugo Lloris, la relève semble promise à l'ancien gardien de Lille Mike Maignan. En Angleterre le poste de gardien souffre de l'absence d'une véritable référence sur la durée depuis plusieurs décennies.

Alors Etienne Green d'abord chez les Espoirs anglais ou bombardé directement chez les A au côté des stars de "Premier League" ? Réponse en milieu de semaine avec l'annonce des listes pour les matchs internationaux début septembre.