ASSE : Fabrice Grange quitte le club

L'entraîneur des gardiens de but quitte le club stéphanois " d'un commun accord " avec les dirigeants.

L'entraîneur des gardiens de but de l'AS Saint-Etienne, Fabrice Grange, quitte le club stéphanois "d'un commun accord" avec les dirigeants, a annoncé l'ASSE ce jeudi sur Twitter. Fabrice Grange était arrivé chez les Verts en 2012.

Entre 2004 et 2006, Fabrice Grange est entraîneur de gardiens à l'INF Clairefontaine avant de devenir l'assistant de Bruno Martini auprès des portiers de l'équipe de France, notamment durant le Mondial 2006 et l'Euro 2008. Par la suite, il a entraîné les gardiens du FC Nantes de 2008 à 2012.

Âgé de 48 ans, Fabrice Grange, originaire de la région lyonnaise et cousin de l'ex-attaquant de l'OL Florian Maurice, a évolué à Lyon où il n'a jamais joué en professionnel avant de jouer trois ans à Charleville-Mézières en Ligue 2 puis en Ecosse à Kilmarnock, puis à Nantes et en Chine. A son retour d'Asie, il a également porté les couleurs du Racing Club de Paris et de Beauvais en Ligue 2.