ASSE : face à Jura Sud, la Coupe de France pour bien lancer 2022

L'AS Saint-Étienne débute son année 2022 par un 16e de finale de Coupe de France. Les Verts se déplacent ce dimanche (18h30) à Louhans en Saône-et-Loire pour affronter Jura Sud, club amateur de National 2. Comme lors du tour précédent face à Lyon - La Duchère, trois divisions séparent les deux équipes.

Le maintien peut passer par la Coupe

Cette nouvelle année sera évidemment toute entière tournée vers l'objectif du maintien en Ligue 1 à l'issue de la saison. Et à en croire l'entraîneur des Verts Pascal Dupraz, cela pourrait passer par un bon parcours en Coupe de France. Le Haut-Savoyard finaliste de l'épreuve avec Évian Thonon Gaillard en 2013 explique que c'est notamment ce magnifique parcours qui avait permis à son club de se maintenir : "On était en difficulté et on s'est maintenu parce que la dynamique s'est créée. Nous avions battu le Paris Saint-Germain puis Lorient (en coupe) et Nice en championnat. Tout ceci a fait que, avant de disputer la finale contre Bordeaux, nous sommes allés faire un match, le dernier du championnat, à Bordeaux, qui comptait pour du beurre parce qu'on était maintenu. Bien m'en à pris".

J'ai dit aux joueurs que j'attendais d'eux qu'ils aient beaucoup de pairs de chaussures - Pascal Dupraz

L'entraîneur des Verts qui a coaché en amateur sait son équipe attendue de pied ferme par Jura Sud. De plus de fortes précipitations ont frappé cette semaine Louhans et le stade de Bram où se dispute la rencontre. Alors pas question pour Pascal Dupraz de se faire piéger par les aléas climatiques : "J'ai dit aux joueurs que j'attendais d'eux qu'ils aient plusieurs pairs de chaussures dans leurs sacs. Parce que je serais déçu que l'un d'entre eux glisse".

