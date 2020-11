ASSE : face à Lyon, les Verts aux révélateurs du derby

Cinq défaites sur les cinq derniers matchs. À Saint-Étienne on a connu meilleures séries à la veille de disputer le premier derby de la saison face à l'Olympique Lyonnais. La 121e opposition entre les deux meilleurs ennemis du football français s'annonce, sur le papier, déséquilibrée.

Lyon est favori

Après un début de saison laborieux, les joueurs de Rudi Garcia semblent trouver leur rythme de croisière. Dans le sillage d'un Memphis Depay qui tient seuls les clés de l'attaque rhodanienne (cinq buts en neuf matchs), les Lyonnais restent sur un nul convaincant à Lille et une victoire (4-1) face à Monaco. Un OL qui s'appuie sur une défense très solide autour d'Anthony Lopes. Lyon n'a pas concédé de buts lors de sept des neuf rencontres qu'il a disputé cette saison. Dimanche les Lyonnais seront favoris au coup d'envoi. À voir s'ils auront les épaules pour endosser le costume.

L'ASSE de son côté a été incapable de cadrer la moindre frappe lors des deux derniers matchs (Metz et Montpellier). À l'inverse, Lyon est l'équipe qui tir le plus avec une moyenne de 18 tirs par match. Pour espérer marquer il faudra cadrer. CQFD.

Puel veut que ses joueurs se lâchent

Problème "il n'existe pas de baguette magique" pour changer les choses explique Claude Puel. "Le football c'est vivre et partager des choses ensemble. De partage il n'y aura pas au Groupama Stadium puisque la rencontre se tiendra à huis clos à cause de la crise sanitaire. Ce que regrette l'entraineur stéphanois : même à l'extérieur cela crée quelque chose. De la concentration. Un enthousiasme. Cela manque à tout le monde. Aux joueurs expérimentés comme aux plus jeunes. On a besoin de renvoyer du plaisir à nos supporters. Ils n'en ont pas eu beaucoup sur les derniers matchs".

Encore des absents

Pour ce derby, Claude Puel enregistre le retour d'Harold Moukoudi. Le "Sergent" est "très motivé. Lyon est dans une meilleure forme mais dans ces matchs-là les compteurs sont remis à zéro. Nous devrons faire attention à nos entames de matchs qui sont un problème depuis plusieurs matchs. On a cette ambition de bien faire et de rendre fier tout le peuple vert". En revanche les Stéphanois devront encore se passer de Mathieu Debuchy mais aussi de Panos Retsos, Arnaud Nordin, Alpha Sissoko et Ryad Boudebouz.