ASSE : face au Clermont Foot, le maintien plus que la fête des voisins

L'AS Saint-Étienne effectue ce dimanche le deuxième déplacement le plus court de sa saison. Les Verts affrontent à partir de 15 heures le Clermont Foot pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Un duel de voisins mais surtout de mal classés : l'ASSE est 20e avec 18 points, Clermont 15e avec 24 points.

"C'est un concurrent direct et le maintien passe par une victoire face à des concurrents directs selon le gardien des Verts Paul Bernardoni. Une victoire nous permettrai d'enclencher une série qui sera plus qu'intéressante et si on arrive à revenir avec les 3 points, on oubliera qu'à un moment on avait 12 points et tout sera resserré. L'objectif est de mettre la pression à tout le monde. Après ce sera une grosse lutte finale".

Clermont sera revanchard

En cas de succès les Verts pourraient, pour la première fois depuis la 5e journée de Ligue 1, sortir de la zone rouge. L'objectif est aussi d'enclencher une troisième victoire pour la première fois cette saison (après les succès contre Angers et Montpellier). Vainqueur de Rennes et Nice, Clermont a le même objectif. Le promu pourrait aussi mettre les Verts à 9 points en cas de succès et faire un pas important vers le maintien.

"On a conscience que cela peut nous permettre de faire un bon break reconnait le technicien clermontois Pascal Gastien. Mais on n'a rien changé à ce qu'on a fait depuis le début de saison. On n'a pas plus de pression. Cela aurait pu être un tournant au match aller aussi".

La première manche en novembre est sans doute encore en travers de la gorge des Clermontois. Ils menaient 2-0 à 10 minutes du terme avant de s'incliner 3-2. Devant un stade Gabriel-Montpied à guichets fermés, les Auvergnats voudront sans doute laver l'affront et montrer que le club "partenaire" de l'ASSE a bien pris son indépendance.

La composition probable de l'ASSE : Bernardoni - Maçon, Sacko, Mangala, Nadé, Kolodziejczak, - Camara, Youssouf - Boudebouz - Khazri, Nordin