ASSE : face aux Verts, Christophe Galtier va faire "abstraction des sentiments"

Christophe Galtier s'est exprimé sur le prochain match entre Saint-Étienne et Lille ce dimanche (21 heures). Face à des Verts qu'il a coaché pendant huit ans et qui traversent aujourd'hui une crise, l’entraîneur nordiste ne fera pas de sentiment.

À l'issue de la victoire de Lille face à Lorient (4-0) ce dimanche soir, Christophe Galtier s'est exprimé au micro de Téléfoot sur le prochain déplacement du LOSC en championnat face à Saint-Étienne.

L'actuel dauphin du PSG en Ligue 1 viendra pour prendre les trois points dans le Forez face à des Stéphanois au cœur d'une série noire de sept défaites consécutives et qui s'enfoncent à chaque match un peu plus dans la crise.

Beaucoup de détermination - Christophe Galtier

"On va déjà faire le match en coupe d'Europe (contre le Milan AC ce jeudi) en espérant obtenir une qualification dès jeudi soir. Ensuite on sera dans l’obligation de faire un résultat (à Saint-Étienne) si l’on veut toujours se battre pour le podium. Je vais y aller avec beaucoup de détermination et faire abstraction des sentiments dans un club où j'ai passé 8 saisons et où j'ai eu de belles réussites."

J'ai vu un Saint-Étienne très compétitif dans le derby - Christophe Galtier

"Le contexte est particulier avec un stade vide avec Saint-Étienne qui ne va pas bien mais je ne vais pas m’endormir là-dessus. Je sais que Claude va monter une équipe très compétitive. J’ai vu un Saint-Étienne très compétitif dans le derby. Ils étaient en difficulté face à Brest mais nous aussi. Ce qui se passe à Saint-Étienne se passe dans beaucoup de clubs. Il y a des équipes qui gagnent et des équipes qui perdent. On verra bien."