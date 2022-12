ASSE : Faouzi Ghoulam s'entraine avec le groupe pro de l'AS Saint-Étienne

C'est une information qui va faire parler les supporters de l'AS Saint-Étienne. Faouzi Ghoulam, originaire de Montreynaud et ancien joueur de Naples, aujourd'hui sans club, va s'entrainer dès ce jeudi avec le groupe pro de l'ASSE.

Faouzi Ghoulam, 31 ans, n'a plus de club depuis fin juin. Et il s'entrainait seul jusqu'à présent.

ⓘ Publicité

Faouzi Ghoulam va s'entrainer avec les Verts pour entretenir son physique, dans un cadre collectif. Cela ne veut pas dire qu'il va signer avec le club. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il ne signera pas. La situation est ouverte.