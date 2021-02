ASSE - FC Metz : redevenir maître à la maison

La sable saharien transporté par le vent qui a habillé métropole stéphanoise ce samedi est peut-être un signe. Les signes d'un été où l'AS Saint-Étienne s'imposait dans son antre de Geoffroy-Guichard. Il faut remonter au 14 septembre et une victoire face à Strasbourg (2-0) pour trouver trace d'un succès à domicile. Près de cinq mois se sont écoulés.

"Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont maîtres à la maison cette saison répond Claude Puel. Je regrette l'absence de nos supporters. On sait ce que symbolise notre chaudron et ce qu'ils nous apportent. Dans des moments difficiles, notre 12e homme nous permet de faire peur à l'adversaire et il nous donne à nous des forces supplémentaires. Avec eux on peut penser qu'on aurait pris plus de points à domicile".

Quel visage face à Metz ?

Au vu de la situation sanitaire, l'espoir est mince de voir revenir des spectateurs dans le chaudron dans les prochaines semaines. Face à Metz, les stéphanois ne pourront donc compter que sur eux même. Quel visage vont-ils afficher ? Celui insipide, sans idée et sans inspiration de la première période face à Nantes ? Ou celui plus conquérants de la seconde mi-temps ou du match à Nice ? L'ASSE est toujours sur courant alternatif cette saison. Jamais vraiment là où on l'attend. Toujours en réaction, jamais dans l'action.

Un effectif presque au complet, Aouchiche en réserve

Face au FC Metz, surprenant 6e de Ligue 1, Claude Puel pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif. Seuls manqueront Mathieu Debuchy (aucune victoire cette saison sans le capitaine) et Yvann Maçon blessé de longue date. Autant de joueurs à disposition, cela n'est pas arrivé souvent cette saison. Claude Puel a dû diviser son effectif en deux groupes et a même organisé une rencontre amicale entre la réserve de l'ASSE et celle du Clermont Foot ce dimanche matin. Adil Aouchiche, écarté du groupe pour la première fois cette saison, devrait disputer cette rencontre au centre sportif Robert Herbin.