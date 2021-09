ASSE féminine : les Vertes s'inclinent face à Issy (0-1)

C'est une défaite qui devrait compter. Les féminines de l'ASSE se sont inclinés (0-1 but de Roselord Borgella) ce samedi après-midi à domicile face à Issy, concurrentes directes pour le maintien.

Les Stéphanoises souhaitaient pourtant relever la tête après la correction reçue la semaine dernière à Lyon (6-0) et avaient surtout pour ambition de décrocher une première victoire cette saison en D1 Arkéma.

"Nous sommes toutes très déçus a expliqué la milieu de terrain de l'ASSE Manon Uffren. Nous n'étions pas au rendez-vous notamment en première période où nous manquions d'intensité. Techniquement nous n'y étions pas non plus. On s'est un peu repris en seconde période mais il a manqué la finition".

Le samedi 25 septembre, les Vertes se déplaceront sur la pelouse de Dijon