ASSE féminine : une nouvelle aventure débute face à Bordeaux

La parenthèse D2 aura finalement durée quatre ans. Ce samedi (14h30), les joueuses de l'AS Saint-Étienne retrouve la D1 Arkéma avec la réception de Bordeaux au stade Salif Keita du Parc des Sports de l'Etivallière. Face aux Girondines, seconde du championnat la saison passée, les Stéphanoises devraient être tout de suite dans le bain. D'autant qu'elles se déplaceront à Lyon pour la deuxième journée (le 05 août).

"Pour moi c'est bien d'attaquer par ce genre d'équipes explique Jérôme Bonnet l'entraineur. Le clin d'œil c'est que nous étions à la lutte avec Bordeaux en 2017 pour se maintenir et là on se retrouve. Ils est peut-être préférable de prendre ces équipes maintenant même si on sera pas à notre pic de forme. Cela est un bon pied à l'étrier. C'est toujours intéressant de jouer ce genre de rencontre qui plus est quand il fait encore beau et en espérant que le public soit au rendez-vous".