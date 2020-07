ASSE féminine : deux recrues pour les Amazones

Deux renforts pour les féminines de l'ASSE. Reléguée en division 2, la section féminine des Verts enregistre les arrivées de deux nouvelles joueuses ce dimanche.

Chloé Bornes, défenseure de 24 ans arrive en provenance de Rodez (D2) où elle avait déjà disputé 38 rencontres alors que le club évoluait en D1 Arkena lors de la saison 2015-2016.

Jérôme Bonnet (entraîneur de l'AS Saint-Étienne) : "Chloé est une fille expérimentée dont la maturité va rejaillir sur notre jeu. C’est une joueuse de couloir, capable de percuter et de répéter les efforts. Sa qualité technique des deux pieds et son sens tactique au plus haut niveau lui permettent d’évoluer du côté droit comme du côté gauche dans un système à quatre ou cinq défenseures. Ce profil polyvalent que je suis depuis quelques années nous offrira une plus grande variété tactique. Son état d’esprit sera bénéfique pour le groupe." (propos recueillis sur asse.fr)

Cindy Caputo pour re-dynamiser le secteur offensif

Deuxième recrue de l'été, Cindy Caputo. Formé à l'Olympique de Marseille, cette attaquante de 21 ans a connu la D1 Arkena avec le club phocéen inscrivant deux buts en 14 rencontres la saison dernière. Cindy Caputo compte 16 capes sous le maillot Bleu avec les différentes équipes de jeunes.

Jérôme Bonnet (entraîneur de l'AS Saint-Étienne) : "Balle au pied, Cindy est très à l’aise. C’est une gauchère toujours dans la provocation qui percute et sait finir les actions. Elle est également capable de prendre la profondeur comme de décrocher pour venir chercher le ballon plus haut sur le terrain. C’est un profil qu’on n’avait pas dans l’effectif et qui sera très complémentaire de ceux de nos autres attaquantes. Son expérience du haut niveau est une plus value pour le groupe. Je suis très content de l’accueillir parmi nous et que l’AS Saint-Étienne lui permette de s’inscrire dans un projet ambitieux pour franchir un nouveau palier." (propos recueillis sur asse.fr)