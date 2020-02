Pour Franck Honorat, l'AS Saint-Etienne "n'a pas été assez réaliste" à Metz dimanche

Saint-Étienne, France

"Une leçon de réalisme". La formule du manager des Verts, Claude Puel, après la défaite de l'ASSE à Metz (3-1) sous la pluie de Moselle dimanche résume assez bien ce nouveau revers contre les Messins, après celui du match aller.

L'ASSE n'aime pas les duels

Un constat partagé par Franck Honorat. Arrivé de Clermont (Ligue 2) l'été dernier, l'ailier de l'AS Saint-Etienne (15e) regrette le manque d'efficacité de son équipe devant le but. Alors que Metz a converti trois de ses quatre occasions.

"On n'a pas été assez réalistes. On a eu pas mal d'occasions. Mais on se doit de faire mieux dans tous les domaines face à ce genre d'équipe. On sait qu'ils vont nous mettre de l'impact, se donner à fond. Et on n'est pas une équipe qui va rentrer dans les duels. On se doit donc d'être plus justes techniquement."

"Il y a des regrets car le championnat reste toujours serré. Et on savait qu'on aurait pu rattraper le bon wagon avec une quatrième victoire consécutive ce dimanche à Metz."

Toujours en bas du classement

A l'inverse, les Verts stagnent et sont toujours 15e de Ligue 1 ce lundi, avant de recevoir Marseille mercredi (21h). L'OM tenue en échec à Bordeaux en clôture de la 22e journée (0-0).

